4 ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ermenistan Başbakanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

10 il için OHAL kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, illerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edileceğini de açıkladı.

10 il için OHAL kararı: Sahada nasıl uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.