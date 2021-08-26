4 ülkeden terör saldırısı uyarısı

4 ülkeden Kabil Havalimanı ile ilgili terör saldırısı uyarısı geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İngiltere ve Avustralya’dan Kabil Havalimanı ile ilgili terör saldırısı uyarısı geldi.

ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğunu belirterek vatandaşlarını bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Uyarının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma ihtimali olduğunu bildirmişti.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda “yüksek terör saldırısı” tehdidi nedeniyle Afganistan’ın başkentindeki Kabil Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’na ulaşmaya çalışan vatandaşlarını uyardı. Dört ülke de insanların havalimanına gitmemesini istedi.

HAVALİMANINDAKİ KARGAŞALARDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Ancak, söz konusu çağrı Afganistan’dan başka hiçbir kaçış yolu olmayan insanları oldukça zorlu bir duruma soktu. Hala on binlerce kişinin bulunduğu havalimanında şimdiye kadar çıkan kargaşalarda en az 20 kişi öldü.

ABD: HEMEN ORADAN AYRILMALISINIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, belirtilmemiş “güvenlik tehditlerine” atıfta bulunarak vatandaşlarına yaptığı uyarıda, “Abbey Kapısı, Doğu Kapısı veya Kuzey Kapısı’ndakiler hemen oradan ayrılmalı. Yalnızca bir ABD hükümet temsilcisinden bireysel talimat alırsanız havalimanına gidebilirsiniz” denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise “Devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai uluslararası havaalanına seyahat etmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz, güvenli bir yere gidin ve daha fazla açıklama bekleyin. Afganistan’dan başka yollarla güvenli bir şekilde ayrılabiliyorsanız, bunu hemen yapmalısınız” açıklamasını yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace daha önce, İngiltere’ye kaçmak isteyen Afganların Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) tahliyesini beklemektense “sınıra ulaşmaya çalışmanın” daha iyi olabileceğini söyledi.

Wallace, milletvekillerine yaptığı açıklamada , iki haftadan kısa bir süre önce Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden bu yana Kabil’den 11 binden fazla insanı tahliye eden İngiliz kurtarma uçuşlarında çok az yer kaldığını da belirtti.

“DAEŞ-HORASAN İNTİHAR SALDIRISI YAPABİLİR”

Daha önce, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma riskiyle ilgili özel endişelerini dile getirmişti.