“4 Yüzyıllık Hoca Hasan Hamamı Ziyaretçi Çekiyor”

ELAZIĞ’DA TARİHİ HOCAMIZIN HAMAMI

Elazığ’daki tarihi Harput Mahallesi girişinde yer alan Hoca Hasan Hamam Müzesi, etkileyici kubbesi ve göz alıcı mimarisiyle ziyaretçileri karşılıyor. Osmanlı döneminin 392 yıllık bir yapısı olan Hoca Hasan Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından müze haline getirilmiş. Harput mimarisine uygun olarak tasarlanan bu hamam, şehrin kültür ve turizm yaşamına katkı sağlıyor. 5 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi’nin girişinde yer alan bu müze, hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

Açıldığı günden bu yana hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi gören Hoca Hasan Hamam Müzesi, bir yıl içinde 35 bin ziyaretçiyi ağırlamış. Müzeyle ilgili olarak Hoca Hasan Hamam Müzesi sorumlusunun belirttiği üzere, “Önümüzdeki yıl çalışmalarla birlikte 70 bin kişiyi misafir etmeyi planlıyoruz.” Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın öncülüğünde restore edilen tarihi hamam, 3 yıl süren titiz kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından halkın hizmetine sunulmuş.

HAMAM KÜLTÜRÜ VE SERGİLER

Osmanlı hamamı olarak tasarlanan yapı, 4 halvet ve 4 eyvandan oluşuyor. Halvetler, sıcaklığı sevenler için tasarlanmışken, eyvanlar toplu halde yıkanma ihtiyacı duyan insanlara hitap ediyor. Hamamda sergilenen eserler arasında şifa tasları, taraklar, yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik parçaları ve çiniler yer alıyor. Ayrıca, Hoca Hasan Hamamı’nda geçmişe ait birçok eser ziyaretçilerin ilgisine sunulmuş.

YEREL GELİŞMELER VE HEDEFLER

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın destekleriyle Harput Mahallesi’nde Basın Müzesi, Musiki Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesi açılmış. Son olarak şehir merkezinde Kent Müzesi de hizmete girmiş. Hoca Hasan Hamamı, günlük olarak 1.000 ile 1.500 arasında ziyaretçiyi ağırlarken, hava koşullarının soğumasıyla bu sayıda bir düşüş yaşanmış. Ancak şu günlerde batı illerinden gelen gruplarla birlikte ziyaretçi sayısında bir artış gözlemleniyor. Hoca Hasan Hamam Müzesi, belirlendiği üzere, “Açıldığı tarihten itibaren 35 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki yıl hedefimiz burayı 70 bin vatandaşın ziyaret etmesidir.”