40 Aile İle İftar Programı Sona Erdi

RAMAZAN PROGRAMI TAMAMLANDI

Ramazan ayı dolayısıyla AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen “40 Evde 40 İftar” etkinliği sona erdi. Ailelerle Ramazan’ın manevi havasını paylaşmak ve onların gönül hanelerine ulaşmak amacıyla başlatılan bu program hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Ramazan’ın ilk 15 günü boyunca her gün 40 aile ile iftar sofrasında bir araya geldiklerini aktardı. Ramazan öncesinde kurulan Ramazan Koordinasyon Merkezi sayesinde merkez ve altı ilçe dahil 6 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Binboğa, programın temelini insani bir amaç oluşturduğunu ve siyasi bir etkinlik olmadığını belirtti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, “Osmaniye İl Teşkilatı olarak genel merkezimizin talimatları çerçevesinde bu etkinliği düzenledik. Bu program tamamen Osmaniye İl Başkanlığımızın bir inisiyatifi. 40 evde 40 gönül sofrası kurarak kadın kollarımızla ve gençlik kollarımızla birlikte hareket ettik” şeklinde konuştu. Her gün ziyaret ettikleri 40 aile ile bir araya geldiklerini ve sağladıkları yemeklerle ihtiyaç sahibi hanelere ulaşım sağladıklarını ifade eden Binboğa, ekiple birlikte 600 hanelerine misafir olduklarını ve 6 bin kişiyi buluşturduklarını aktardı.

AMAÇ, İNSANİ DESTEK SUNMAK

Siyasi bir faaliyet olmadığına değinen Binboğa, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelmek ve onlara destek sağlamak amacı güttüklerini ifade etti. “İhtiyaç sahipleriyle bir arada olmak ve yalnızca akşam iftar sofralarını değil, onların hayatlarında atlatabilecekleri zorluklarda da yanlarında olmak için bu faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi.