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“40 Yaş Genç Sevgilisiyle Aşk Yaşıyor”

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AŞKIN YAŞI FARK ETMEZ

Cher, 78 yaşında olmasına rağmen gençlik enerjisiyle dikkat çekiyor. Yalnızca yaşıtlarına değil, kendisinden birçok yaş küçük meslektaşlarına da meydan okuyor. İki yıl boyunca kendisinden tam 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards’la büyük bir aşk yaşıyor.

TUHAFLIKLAR GÜNDEMDE

Cher’in, sevgilisiyle olan ilişkisini sürdürmek için ve genç görünümünü korumak adına çeşitli “tuhaf” alışkanlıklar geliştirdiği iddia ediliyor. 40 yaş genç müzisyen Alexander Edwards’la olan ilişkisinde ona ayak uydurmak için yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Cher, bu ilişkisiyle adeta zamanın gerisinde kalmayı başarıyor.

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