40 Yıl Sonra Satın Alınan Araba

EMRE ÖRER’İN HATIRASI

Hatay’da yaşayan Emre Örer, babasının maddi sıkıntılardan ötürü sattığı aracın rüyalarına girmesi üzerine babasının 1970 model Renault Toros’unu 15 yıl sonra yeniden bularak satın aldı. Uzun uğraşlarla aracı geri alan Örer, bu gelişmenin rüyalarının sonunu getirdiğini belirtiyor ve baba yadigarı Toros’u evladına bırakmayı planlıyor.

ARACIN BULUNUŞ HİKAYESİ

Arsuz ilçesinde esnaflık yapan 35 yaşındaki Emre Örer, babasının 2018 yılında vefat etmesinin ardından 2003’te maddi durum nedeniyle satmak zorunda kaldıkları Toros aracını rüyalarında görmeye başladı. Bu rüyaların etkisiyle babasının aracını bulmak için harekete geçen Örer, önceki girişiminin başarısız olmasının ardından 1 yıl sonra tekrar Kahramanmaraş’a gitti. Başarılı bir şekilde aracı satın almayı başaran Örer, ardından 2019 yılında araca 150 bin TL harcadı.

RÜYALAR VE ANILAR

Aracın yapım sürecini ve onarımlarını anımsatan Örer, rüyaların etkisiyle babasının hatırası olan bu Toros’u yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. “Yaklaşık 15 yıl önce sattığımız aracımızı babamın vefatı sonrası babamla beraber rüyamda görmeye başladım” diyen Örer, ilk denemelerinin ardından karşılaştığı zorlukları ve aracı tekrar satın alabilmek için yaşadığı süreçleri paylaşıyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Toros’una duyduğu bağlılığı ifade eden Örer, “Bu araba benim anılarımın canlandığı bir yer. Aracın manevi değeri çok yüksek ve bu yüzden oğlum 8 yaşına geldiğinde ona bırakmak istiyorum. İnşallah o da bu araca sahip çıkabilir,” şeklinde konuşuyor. Örer, Toros’un sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda aile bağlarını simgelediğini vurguluyor.