40 Yıllık Süt Markası Konkordato İlan Etti

KOÇ GÜLTEKİN SÜT KONKORDATO İLAN ETTİ

Türkiye’nin 40 yıllık deneyime sahip süt üreticisi Koç Gültekin Süt, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli olan bu şirket, Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14 Mart 2025 tarihli kararıyla 3 aylık geçici mühlet almayı başardı. İflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan firma, bu süreçte yüzlerce çalışanının iş kaybı riskiyle karşılaşmasına neden oluyor.

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Koç Gültekin Süt’e geçici olarak 3 ay süre tanıyarak, şirketin malvarlığını koruma altına alıyor. İhtiyati tedbir kararı çerçevesinde, sürecin denetimi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Bu süre içerisinde, firmanın borçlarının yeniden yapılandırılması ve mali yapısını düzeltmesi amaçlanıyor.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, konkordato ilanına itirazda bulunmak isteyen alacaklılar, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurabiliyor. Bu süreç, şirketin borçlarını yapılandırması açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI TARİHİ

Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki geleceğini belirleyecek ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 14:45’te gerçekleşecek. Bu mahkeme oturumu, firmanın iflastan kurtulup kurtulamayacağı konusunu netleştirecek.

ÇALIŞANLARDA KAYGI HAKİM

Yüzlerce personele istihdam sağlayan Koç Gültekin Süt’ün mali durumu, çalışanları üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. İflas riski, çalışanlar arasında işsizlik korkusunu artırırken, firmanın geleceği hakkında belirsizlikler devam ediyor. Ayrıca, tedarik zincirinde yaşanacak olası aksaklıklar, bölge ekonomisi açısından da endişe kaynağı oluşturuyor.

SÜT SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLERİ

40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Koç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe önemli bir yankı uyandırdı. Ekonomik zorlukların köklü bir markayı bu duruma getirmesi, sektördeki diğer üreticiler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.