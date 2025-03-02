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400 Bin Km’yi Geçen Dayanıklı Otomobiller

400-bin-km-yi-gecen-dayanikli-otomobiller

TOYOTA ZİRVEDE YER ALIYOR

En sağlam 30 otomobil listesinin ilk beş sırasını kapan Toyota, yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya uzanan kilometre ihtimali ile sağlamlık testinde zirvede yer alıyor. Bu veriler, otomobil almayı düşünenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

EN UZUN ÖMÜRLÜ OTOMOBİLLER

Şimdi sizlerle 400 bin kilometreyi geçebilen en uzun ömürlü otomobil markalarını ve modellerini paylaşalım. Bu otomobillerin kilometreye dayanıklılık oranları dikkat çekiyor. İlk iki sırada yer alan modeller şunlardır: Toyota Tundra yüzde 36,6 ve Toyota Sequoia yüzde 36,4 kilometre gitme ihtimali ile öne çıkıyor.

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