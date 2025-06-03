400 Bin TL’lik Kablo Çalan Yakalandı

KABLO HIRSIZI YAKALANDI

İzmit ilçesinde yaklaşık 400 bin TL değerinde kablo çalan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, İzmit’te farklı tarihlerde gerçekleşen kablo hırsızlığı vakaları ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK OLAYLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin, 17-25 Mart, 17 Nisan-12 Mayıs ve 23 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında meydana gelen ve 400 bin TL değerindeki kablo hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde A.K. isimli şahıs, 2 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., bugün adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından ev hapsine alınma kararı verildi. Ayrıca, çalınan kabloları satın alan M.B. isimli kişi de “Suç eşyasının satın alınması” suçuyla ilgili işlem görecek.