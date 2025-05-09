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400 Tekne Kapasiteli Barınak Başlıyor

BALIKÇI BARINAĞI İNŞAATI BAŞLIYOR

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, ilçede 400 teknelik balıkçı barınağı inşaatının bu ay içerisinde başlayacağını belirtiyor. Akın, açıklamasında Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisindeki Yunus Emre Sahili’nde inşa edilecek barınağın şantiye çalışmalarının başlamasıyla ilçeye büyük bir yatırım kazanılacağını ifade ediyor.

PROJE DETAYLARI VE HEDEFLER

Akın, projenin AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gayretleriyle hayata geçirildiğini anımsatıyor. “Çok şükür ki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre inşa edilecek 400 tekne kapasiteli küçük tekne barınağı için bu ay içerisinde şantiye çalışmaları başlıyor” diyor. Bu proje ile birlikte küçük ve orta ölçekli teknelerle, küçük balıkçıların güvenliğinin sağlanacağını vurguluyor. Akın, projenin tamamlanmasının ardından hedeflerinin Sefa mevkiinde inşa edilmesi planlanan büyük tekne barınağı olduğunu da belirtiyor. Böylelikle Ayvalık’ta denizden geçimini sağlayan balıkçılar ve gezi teknelerinin güvenliğini artırılacağını, denizcilik sektörünü güçlendirmek için önemli adımlar atılacağını ifade ediyor.

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