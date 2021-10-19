41 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 97 kişi gözaltına alındı.
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 97’si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik uzun süredir soruşturma yürütüyordu.
Soruşturma kapsamında başsavcılık, İzmir merkezli 41 ilde operasyon için düğmeye bastı.
33’ü muvazzaf 48 asker ile 110’u askeri okuldan atılan toplam 158 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin olduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 97’si yakalanarak gözaltına alındı.