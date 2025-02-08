42 İlin İhracatında Ocakta Artış Yaşandı

OCAK AYINDA İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre, ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, 42 ilde ihracat artışı kaydedildi. Bakanlık, ocak ayına dair üretim yapan illere göre ihracat verilerini halka sundu. Bu verilere göre, İstanbul, geçen ay 4 milyar 854 milyon dolarlık ihracatla en fazla dış satım yapan il oldu. İstanbul’un ihracatı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 12,7 oranında bir artış gösterdi.

IHRACATTA İLK SIRADA KOCAELİ VE İZMİR

İstanbul’un ardından, Kocaeli 2 milyar 655 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 8,5’lik artışla ikinci sırayı aldı. İzmir ise 2 milyar 9 milyon dolarla, yüzde 2,5’lik yükselişle üçüncü sırada yer aldı. İstanbul’un ihracatında öne çıkan kalem, 1 milyar 211 milyon 583 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar oldu. Bu kalemi 448 milyon 915 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, ve 425 milyon 994 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

KOCAELİ’NİN EN FAZLA İHRACATI MOTORLU KARA TAŞITLARINDAN

Kocaeli’de ise en fazla dış satım, 1 milyar 24 milyon 85 bin dolarla motorlu kara taşıtları sektöründe gerçekleştirildi. Bu sektörü, 241 milyon 672 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar ile 197 milyon 219 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar izledi. İzmir’in ihracatında ise mineral yakıtlar ve mineral yağlar 589 milyon 560 bin dolarla en başta yer aldı. Bu kalemin ardından 167 milyon 639 bin dolarla demir ve çelik, 160 milyon 374 bin dolarla kazanlar ve makineler geldi.

İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul’un en fazla ihracat yaptığı ülke, 587 milyon 909 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi 354 milyon 909 bin dolarla Almanya ve 349 milyon 405 bin dolarla ABD takip etti. Kocaeli, dış satımını 259 milyon 792 bin dolarla Almanya’ya gerçekleştirdi. Almanya’nın ardından 249 milyon 741 bin dolarla İngiltere ve 193 milyon 945 bin dolarla Slovenya gelirken, İzmir’in en fazla ihracat yaptığı ülke 183 milyon 185 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 168 milyon 889 bin dolarla ABD ve 111 milyon 653 bin dolarla Slovenya takip etti. Sonuç olarak, ocak ayında 4 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı ve 42 il de ihracatını artırdı.