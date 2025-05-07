“42 Milyar Dolarlık Satın Alma Gerçekleşecek”

TOYOTA’NIN SATIN ALMA PLANI İLERLİYOR

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın, Toyota Industries şirketini satın almak üzere 42 milyar dolarlık bir planın ilerlediği bildiriliyor. İlgili tarafların mali danışmanlarını belirlediği ve Kasım ayında bir ihale teklifi üzerinde çalıştıkları ifade ediliyor. Toyoda’nın satın alma amacıyla kurduğu özel araç için Nomura Holdings danışmanlık yapıyor. Toyota Industries, SMBC Nikko Securities şirketini danışman olarak atadı. Bu bilgileri paylaşan kişiler, özel konular hakkında konuştuğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Toyoda’nın oluşturduğu özel amaçlı şirketin, hissedarlara yapılacak sunumların ardından Kasım ayında Toyota Industries’in bütün hisseleri için bir ihale teklifinde bulunacağı belirtildi. Bu kişilere göre Akio Toyoda, Toyota Motor gibi kendi yatırımlarını da işin içine katmayı planlıyor. Gelişmeler, Japonya’nın ve dünyanın en büyük satın alma işlemlerinden birinin hızla ilerlediği mesajını veriyor.

TOYODA’IN GÜCÜNÜ ARTIRMA İHTİMALİ

Toyoda’nın tekstil makineleri, forkliftler ve Toyota otomobilleri için yedek parça tedarik eden firmayı özelleştirecek olması, Japonya’da geniş çaplı spekülasyonlara neden oluyor. Bazı yatırımcılar, bu adımın Toyoda’nın Toyota imparatorluğu üzerindeki gücünü pekiştirip pekiştirmeyeceğinden endişeli; diğerleri ise bunun, çapraz hissedarlıkları kaldırarak kurumsal yönetimi güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olduğunu düşünüyor. Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley temsilcileri ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

OTOMOBİLDEKİ HİSSELERİN ARTIŞ GÖSTERME DURUMU

Toyota Industries’in piyasa değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) düzeyinde bulunuyor ve satın alma haberinin 25 Nisan’da kamuoyuna açıklanmasından sonra %27 oranında bir artış yaşadı. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına rağmen bu otomobil üreticisindeki doğrudan hissesi %1’in altında kalırken, Toyota Industries’in otomobil üreticisindeki hissesi ise %9,1 olarak kaydediliyor. Geçtiğimiz ay, Toyota Motor’un Toyota Industries’e kısmi bir yatırımı da değerlendirdiği, ancak kesin bir karar vermediği açıklandı. Toyota Industries de grup içindeki kurumsal değeri artırmayı hedefleyen sermaye politikaları da dahil olmak üzere tüm alternatifleri gözden geçirdiğini duyurdu. Toyota grup şirketleri arasında karmaşık bir çapraz hissedarlık yapısı bulunuyor; Toyota Motor, Toyota Industries’in %24,2’sine sahipken, Toyoda’nın başkanlık ettiği özel bir gayrimenkul geliştiricisi olan Toyota Fudosan Co. ise tedarikçinin %5,32’sine sahip. Japonya, kurumsal yönetimi geliştirmek, şeffaflığı artırmak ve hissedar getirilerini yükseltmek amacıyla şirketler arasındaki düzenlemeleri çözmeye yönelik çabalarını hızlandırıyor.

GÜVEN YENİDEN SAĞLANIYOR

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries ile beraber bazı yan kuruluşlarda ortaya çıkan düzenleme skandalları sonrasında Toyota’nın yönetimine olan güvenin yeniden inşasını hedefleyen bir süre içinde geldi.