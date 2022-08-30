4,3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yunanistan sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), yerel saatle 06.49’da Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Vasiliki köyü olarak açıklanırken, depremin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Doğu Akdeniz’de Afrika ve Avrasya Plakaları arasında karmaşık bir jeolojik sınır bölgesinde yer alan Yunanistan’ın kuzey kısmı Avrasya Plakası üzerinde, güney kısmı ise Ege Denizi Plakası üzerinde bulunuyor.