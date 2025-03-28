43 İlin Kilit Noktasında Bayram Trafiği

TRAFFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kırıkkale, 43 ilin geçiş noktası olması nedeniyle Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yoğun trafik yaşadı. Bu durum havadan yapılan çekimlerle kaydedilirken, özellikle tatil öncesinde karayollarında önemli bir yoğunluk oluştu.

KİLİT KAVŞAKTA YOĞUNLUK ARTIYOR

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, memleketlerine ve farklı şehirlere gitmek isteyen yurttaşlar yola çıktı. Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu’nun bazı kısımlarında trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Bu yoğunluğun oluştuğu bölgelerde havadan görüntüler elde edildi. Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla trafik ekipleri önlemlerini artırırken, sürücüler de dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

AKICI TRAFİK GÜZERGAHLARDA TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu ise trafik akışının daha sorunsuz şekilde ilerlediği bir güzergah olarak dikkat çekiyor. Ulaşımın sorunsuz devam etmesi için güzergahlarda gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği bildiriliyor.