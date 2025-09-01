437 Kişi Güvenli Bölgelere Tahliye Edildi

YANGIN NEDENİYLE TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİ

Karabük’te başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki ormana ulaşan yangın nedeniyle toplamda 437 kişi tahliye edildi. Eflani ilçesinde dün ortaya çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kastamonu sınırlarına yayıldı. Yangına 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve toplam 271 personel ile müdahale ediliyor. Kara ekipleri alevlerle mücadele ederken, hava kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi kısa bir süre için durduruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca, köylerden 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da çıkarıldı. Tahliye edilen vatandaşların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi.