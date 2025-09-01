Haberler

437 Kişi Güvenli Bölgelere Tahliye Edildi

YANGIN NEDENİYLE TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİ

Karabük’te başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki ormana ulaşan yangın nedeniyle toplamda 437 kişi tahliye edildi. Eflani ilçesinde dün ortaya çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kastamonu sınırlarına yayıldı. Yangına 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve toplam 271 personel ile müdahale ediliyor. Kara ekipleri alevlerle mücadele ederken, hava kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi kısa bir süre için durduruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca, köylerden 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da çıkarıldı. Tahliye edilen vatandaşların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

G.saray, U.Çakır’ı transfer etmeyi planlıyor

Uğurcan Çakır, sosyal medyada yaptığı veda paylaşımında Trabzonspor'un kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini duyurdu.
Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul Bahçelievler'de 2 Eylül'de devam eden elektrik kesintisi süresi ve nedeniyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Kesinti gün boyunca sürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.