45 Yıllık Öğretmene Anlamlı Veda

EMEKLİLİK TÖRENİ DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Samsun’da bir lisede görev yapan 45 yıllık beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekliye uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda düzenledi. İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 38 yıl görev yapan ve toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (60), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI VEDA

Öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından hazırlanan anlamlı bir veda töreni, Eray Çelebi için gerçekleştirildi. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle duygulandı. Alkışlar eşliğinde yürüdüğü koridorda, öğrencileri tarafından çiçekler ve pasta takdim edildi. Eray Çelebi, “3 tane vazgeçilmezim var. Öncelikle vazgeçilmezlerim vatanım, bayrağım ve Atatürk. Dördüncü vazgeçilmezim ise sevgili eşim Esra hanımdır. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler böyle anlamlı bir program yaptığı için onurlandım, gurur duydum. Çocuklara önce dürüstlüğü, ahlaklı davranmayı, sevgiyi ve saygıyı öğrettim. Günümüzde en zor şey insan eğitmektir. Çocuklara sahip çıkalım. Atatürk’ün güzel bir sözü var; ‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.’ Böyle tarihi bir okulda göreve başlamak ve emekli olmak benim için şereftir” dedi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN DUAHŞLAMA

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ise, “Düdük seslerinin efendisi, ‘çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz’ cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Bu okulun bahçesinde koşan her öğrenci onun gözetiminde nefes nefese kaldı. Bazen öğrenciler bahçeye çıkınca sevinirdi ama Eray öğretmen onları görünce daha çok sevinirdi. ‘Bugün size güzel bir sürprizim var. 20 mekik, 15 şınav, 5 tur koşu’ diyerek o günün programlarını öğrencilere gururla sunardı. Sadece öğrenciler değil biz idareciler de bundan nasibimizi aldık. Formdan düşmüşsünüz, tempolu yürüyün diyerek bizden de performans almayı başardı. Şaka bir yana Eray öğretmen, öğrencilere yalnızca spor yapmayı değil, disiplinli olmayı ve takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı” diye konuştu. Son olarak, İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen, okuldan ayrıldı.