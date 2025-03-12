450 Bin Baykuş İçin Trump’a Çağrı

KONGRE ÜYELERİNDEN ORTAK MEKTUP

ABD Kongresi’nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a yönelik, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi’nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı ortak bir mektup yazdı. Mektuba imza atanlar arasında Cumhuriyetçi Troy Nehls ve Demokrat Sidney Kamlager-Dove yer alıyor.

BAYKUŞLARIN KORUNMASI İÇİN PLAN

Söz konusu plan, Pasifik Kuzeybatı’daki orman ekosisteminin korunmasını amaçlıyor. Ancak bu plan, nesli tehlike altında olan benekli baykuşları korumak adına 30 yıl içinde 450 binden fazla çizgili baykuşun öldürülmesini öngörüyor. Kongre üyeleri, bu girişimi etik ve mali açıdan eleştirerek sert bir tepki gösterdi.

Mektupta, bu müdahalenin son derece maliyetli olacağına dikkat çekiliyor. Planın baykuş başına 3 bin dolara mal olacağı ve toplam maliyetin 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerektireceği ifade ediliyor. Üyeler, bu denli büyük bir harcamanın ABD’li vergi mükelleflerine ağır bir yük getireceğini dile getirdi. Ayrıca, 30 yıl sürecek operasyonun nasıl yürütüleceğine dair detayların paylaşılmadığına da vurgu yapıldı.

USFWS’nin onayladığı plana göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere, çizgili baykuşların sistematik bir şekilde avlanması için yetki verilecek. Yetkililer, çizgili baykuşların daha baskın ve agresif bir tür olduğuna, bu durumun benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Planın, benekli baykuşların neslini korumayı hedeflediği savunulsa da eleştirmenler, bu sürecin belirsizlikler içerdiğini ve kamuoyunun endişelerini artırdığını belirtiyor. Kongre üyeleri, İçişleri Bakanı Burgum’dan, USFWS’nin hazırladığı bu kitlesel itlaf planını durdurmasını istemektedir.