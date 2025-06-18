46. Iaee Konferansı Paris’te Sona Erdi

46. IAEE KONFERANSI PARİS’TE SONA ERDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Konferansı başarıyla tamamlandı. 15 Haziran tarihinde başlayan etkinlikte, kapanış oturumu düzenlendi. “Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Enerji Çözümleri. Hangi Öneriler?” adı altında gerçekleştirilen oturumun moderatörlüğünü Paris Ekonomi Okulu Program Yöneticisi Christophe Bonnery üstlendi. Oturuma IAEE Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida, Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Rice Üniversitesi Profesörü Peter Hartley, Şili Papalık Katolik Üniversitesi’nden eski Bakan Ricardo Raineri ve Japonya’da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yukari Yamashita katıldı.

GÜNEY AMERİKA’NIN ENERJİ POTANSİYELİ

IAEE Başkanı Fagundes de Almeida, Güney Amerika’nın enerji sistemleri ve politikaları ile ilgili farklılıklarından bahsederek, “Güney Amerika gibi bir bölgeden bahsetmek çok zor çünkü hepimiz aynı bölgede ve neredeyse aynı dile ve kültüre sahip olsak bile, söz konusu enerji sistemleri ve politikalar olunca her şey çok farklı” dedi. Bu bölgenin hem fosil hem de yenilenebilir enerji açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirtti. Fagundes de Almeida, Güney Amerika’da finans ve politika konularındaki sorunların çözülmesi halinde, bölgenin küresel enerji sektöründeki rolünün değişebileceğine dikkat çekti.

ENERJİ FİNANSMANININ ÖNEMİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumbaroğlu, enerji finansmanının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Ekonomik verimlilik ile siyasi kabul edilebilirlik arasındaki dengeyi ele alan Kumbaroğlu, karbon vergisi gibi uygulamaların olumsuz tepkilerle karşılaşabileceğini, enerji finansmanı için en etkili ve uygun çözüm alternatiflerini değerlendirmek gerektiğini dile getirdi. Kumbaroğlu, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ya da İsrail’in İran’a saldırıları gibi güncel olayların enerjinin etkileriyle birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

ENERJİYE ERIŞIM SORUNU

Japonya’da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yamashita, konferansta sürdürülebilir elektrik üretimi, enerji ağları ve karbonsuzlaştırma oturumlarını özellikle beğendiğini ifade etti. “Enerjiye erişim konusu sadece bir erişim sorunu olarak ele alınmamalı” diyen Yamashita, bu konunun küresel kalkınmanın ciddi zorluklarını ortaya koyduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin enerji sorunlarının IAEE konferanslarında tartışılmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Yamashita, enerji firmalarının yeni altyapılar inşa etme konusunda mali zorluklar yaşadığına dikkat çekti.

47. IAEE KONFERANSI ŞİLİ’DE GERÇEKLEŞECEK

Eski Şili Enerji Bakanı Raineri, enerji üretiminde stoksuz modelden stratejik rezervlerin oluşturulduğu bir üretim modeline geçişin yaşandığını söyledi. Raineri, IAEE konferanslarında nükleer enerji konusunun daha fazla ele alınması isteğini dile getirerek, 19-22 Haziran tarihleri arasında 47. IAEE Konferansı’na Şili’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Rice Üniversitesi Profesörü Hartley de, doğal gaz ile enerji piyasaları arasındaki etkileşime dikkat çekti ve bu konunun daha fazla araştırılması gerektiğini vurguladı.