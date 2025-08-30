46 Kişi Hakkında Operasyon Yapıldı

YASADIŞI YAYIN HÜCRELERE OPERASYON

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı olarak yayınlanmasını sağlamakta olan bir platformda 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında, 21 ildeki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

UYGULAMALARDAN YETKİSİZ GİRİŞ!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘İnat Box’ isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek yasa dışı yayınlar yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde bu uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplamda 75 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 7’sinin cezaevinde olduğu, 1’inin ise yurtdışında yer aldığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı. 33 kişi Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilerek savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Sonuç olarak, 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.