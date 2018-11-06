4,6 şiddetinde sallandı

Gürcistan’ın Oni kentinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre Gürcistan’da Türkiye saatiyle 04.17’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17’de Gürcistan’ın Oni kentinde 4.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Ardahan’ın Posof ilçesine yaklaşık 110 kilometre mesafede olduğu ve 18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
TRT