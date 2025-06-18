4D Kamu İşçisi İçin Zam Açıklandı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE TÜHİS ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜHİS arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, 4D kamu işçilerine verilecek zamla ilgili ilk resmi teklif ortaya çıktı. Sendikaların yüksek zam taleplerini göz önünde bulunduran bu teklif, yaklaşık 600 bin çalışanın dikkatini ikinci tura çevirdi. 2025 yılı için 4D kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

TEKLİF VE SENDİKA TALEPLERİ

2025 yılı için toplu iş sözleşmesi müzakereleri kapsamında, TÜHİS tarafından 13 Haziran 2025 tarihinde ilk zam teklifi açıklandı. Bu teklife göre, kamu işçilerine ilk 6 ay için %16, ikinci 6 ay için ise %8 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak, sendikalar bu teklifi yetersiz buluyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talebi, günlük taban ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, ilk 6 ay için %50 zam, takip eden her iki dönem için %25’er zam ve ayrıca %10 refah payı verilmesi şeklinde şekillendi.

MÜZAKERELERİN GELİŞİMİ VE HEDEFLER

4D kamu işçisi zammı konusunda müzakereler aslında Şubat 2025’te başlamıştı. Bu süreçte, idari ve sosyal maddeler teknik komiteler tarafından değerlendirildi. Ekonomik zam pazarlığı ise Haziran ayında resmi olarak başladı. HAK-İŞ yetkilileri, 600 bin işçinin ekonomik beklentilerinin karşılanmadığını ve bu teklifin güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Hedef, Haziran sonuna kadar 4D kamu işçisi zammı konusunda bir mutabakat sağlamak.