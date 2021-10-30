5-11 yaş için BioNTech’e onay

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5-11 yaş çocuklar için BioNTec aşısına onay verildiği öğrenildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA), yapılan yazılı açıklamada, 5-11 yaş arası çocuklarda acil kullanım için Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının onaylandığı belirtilerek, “bu yaş grubu için aşıların başlatılmasına yönelik kritik bir adım atıldı” denildi.

Açıklamada, “FDA, bu Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanım izni kriterlerini karşıladığını belirledi. Aşının en az 5 yaşına gelmiş bireylerde bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır.” ifadesine yer verildi.

28 milyon çocuk nüfusu var

Çocuklar için doz boyutunun 12 yaş ve üstü kişiler için önerilen dozun üçte biri kadar olduğu vurgulandı.

ABD’de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

FDA başkanı Janet Woodcock “Bir anne ve doktor olarak velilerin, bakıcıların, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve çocukların bu onayı uzun zamandır beklediklerini biliyorum.” dedi ve çocukların koronavirüse karşı aşılanmasının ülkeyi normalleşmeye daha da yakınlaştıracağını vurguladı.