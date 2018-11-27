5.5 şiddetinde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Meksika’nın Socorro Adası’nda meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi verdi.

Deprem, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleşti.

Sık sık depremlerin meydana geldiği Meksika, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen yanında yer alıyor.

Ülkeyi geçen yıl sarsan 7.1 büyüklüğündeki deprem, 370 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Bu yılın Şubat ayında ise 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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