“5.8 Büyüklüğünde Deprem, Kameralarda Görüntülendi!”

DEPREMİN TESPİTİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 02:17’de Marmaris açıklarında, Akdeniz’de, yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü ise Marmaris kıyısına yaklaşık 10.43 kilometre mesafede bulundu. Bu sarsıntı, özellikle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde hissedildi.

HASAR DURUMU VE AÇIKLAMALAR

Muğla’ya bağlı Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris kıyı kesimlerinde depremin daha şiddetli hissedildiği bildirildi. Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde de sakinler sarsıntıyı yoğun bir şekilde deneyimledi. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

VALİDEN YARALANMA BİLGİSİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Herhangi bir ciddi hasar bildirimi almadık. Panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Deprem anı, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı ve bazı eşyaların devrildiği görüldü. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya ve AFAD’ın resmi açıklamalarını takip etmeye davet ediyor.