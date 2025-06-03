5.8 Büyüklüğünde Deprem, Kameralarda Yansıdı!

DEPREMIN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 02:17’de, Akdeniz’de, Marmaris açıklarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkezi, Marmaris kıyısından yaklaşık 10.43 kilometre uzaklıkta belirlendi. Sarsıntı, özellikle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir gibi illerde hissedildi. Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris sahil bölgelerinde depremin daha güçlü algılandığı ifade edildi. Ayrıca, Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde de halk, sarsıntıyı yoğun bir şekilde hissetti. AFAD, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber’e verdiği demeçte, “Herhangi bir ciddi hasar bildirimi almadık. Panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ

Deprem anı, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında insanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı ve bazı eşyaların devrildiği görüldü. Olayla ilgili detaylı analizler sürüyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya ve AFAD’ın resmi açıklamalarını takip etmeye çağırıyor.