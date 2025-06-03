Haberler

5.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BELİRLENMESİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, başta Aydın ve İzmir olmak üzere, yakın çevredeki illerde de hissediliyor.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinde deprem, Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde kaydedilirken, Marmaris’in 10,43 kilometre açığında ve 67,91 kilometre derinlikte oluştu. Çevre illerde de hissedilen bu depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Depremde Olumsuzluk Yok, Çalışmalar Başladı

Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çevre Bakanı, olumsuz durum yaşanmadığını ve saha tarama çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Haberler

İsrail, Yemen’den Füze Saldırısını Açıkladı

İsrail ordusu, Yemen'den gelen bir füzenin Hava Savunma Sistemi ile düşürüldüğünü bildirdi. Husi milisleri ise saldırıyı Ben Gurion Havalimanı'na yönelik olarak gerçekleştirdiklerini ilan etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.