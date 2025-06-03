5.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BELİRLENMESİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, başta Aydın ve İzmir olmak üzere, yakın çevredeki illerde de hissediliyor.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinde deprem, Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde kaydedilirken, Marmaris’in 10,43 kilometre açığında ve 67,91 kilometre derinlikte oluştu. Çevre illerde de hissedilen bu depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.