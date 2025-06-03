5.8’lik Ege Depremi, Kameralara Yansıdı!

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 02:17’de, Akdeniz’deki Marmaris açıklarında, yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiği kaydedildi. Depremin merkez üssü, Marmaris kıyısına yaklaşık 10.43 kilometre mesafede belirlendi. Bu sarsıntı, özellikle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde hissedildi. Muğla’ya bağlı Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris kıyı bölgelerinde depremin daha şiddetli hissedildiği bildirildi. Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar sarsıntıyı yoğun bir biçimde hissetti.

OLUMLU DURUM VE SIKAŞMA ÇALIŞMALARI

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17’de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

VALİDEN AÇIKLAMA VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Herhangi bir ciddi hasar bildirimi almadık. Panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Deprem anı, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı ve bazı eşyaların yere devrildiği görüldü. Olayla ilgili detaylı incelemeler de devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya ve AFAD’ın resmi açıklamalarını takip etmeye çağırıyor.