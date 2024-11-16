“5 Bin Kilovatsaat Üzeri Tüketim Düzenlemesi”

CAMİLER VE İBADETHANELER DÜZENLEME DIŞINDA TUTULUYOR

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin de yer aldığı düzenlemenin dışında kalacak. Tarımsal faaliyetlerle ilgili son kaynak limiti olduğu gibi kalıyor. Tarımsal alandaki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3’Ü SÜBVANSİYON KALKIŞINDAN ETKİLENİYOR

Mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 40 milyon civarında olup, buna ek olarak tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bu durumda, tüm mesken abonelerinin yalnızca yüzde 3’ü bu düzenlemeden etkileniyor. Sanayi tüketicileri ve Kamu ile Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grupları için belirlenen limit yıllık 15.000 kWh olarak kaydedildi. Bu limite göre, Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000, Kamu/Özel/Diğer grubunda ise yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limitin üstünde kalması bekleniyor.

ENERJİ BAKANI YÜKSEK TÜKETİMİ AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini duyurmuştu. Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturaların gerçek maliyetleri yansıtılacak. Bu düzenlemeyle 1,2 milyon mesken abonesinin etkileneceği öngörülüyor. Düzenlemeyle belirtilen sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.