5. Çin Uluslararası Tüketici Fuarı Açıldı

HAİKOU’DA YAPAY ZEKÂ VE ALÇAK İRTİFA EKONOMİSİ TEMALI SERGİLER

5. ÇİN ULUSLARARASI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ FUARI BAŞLADI

Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi olan Haikou’da, 15 Nisan’da başlayan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, bu yıl farklı bir deneyim sunuyor. Bu fuar, yapay zekâ (AI) ve alçak irtifa ekonomisi temalı özel sergi alanlarıyla dikkat çekiyor.

ALÇAK İRTİFA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ İLGİ ÇEKİYOR

Bu yıl ilk kez düzenlenen alçak irtifa ekonomisi bölümü, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları, uçan arabalar ve insansız hava araçlarının sergilendiği bir alan oluşturuyor. Fuar, 18 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık kalacak.