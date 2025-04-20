5 Eski Bakan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

DAVA AÇILMASI İÇİN GEREKEN AÇIKLAMALAR

Dakar Savcılığı’nın yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın hükümetinde görev alan 5 eski bakan ile birlikte 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19 ile mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanma suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İSİMLER HENÜZ PAYLAŞILMADI

Yapılan açıklamada, bakanların isimlerine yer verilmezken, soruşturma kapsamındaki 27 kişinin içinde kamu görevlileri ve moda ile sanat dünyasından bazı isimlerin bulunduğu ifade edildi. Eski bakanlarla ilgili belgelerin incelenmek üzere Ulusal Meclis’e gönderildiği ve adı geçen kişiler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği vurgulandı.