5 Eylül Cuma Maçları Heyecan Veriyor

ELEME KARŞILAŞMALARI HEYECANI

5 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek eleme maçları, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar, bugün hangi ülkelerin karşı karşıya geleceğini ve maçların oynanacağı saatleri araştırıyor. Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda yayınlanıyor sorusu da merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI’NIN ÖNEMİ

Dünya Kupası, futbolun en prestijli organizasyonu olarak kabul ediliyor ve dört yılda bir düzenlenen uluslararası bir turnuva. Resmî adıyla FIFA Dünya Kupası, dünyanın en üst futbol kurumu olan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) tarafından organize ediliyor. Bu turnuva, dünyanın farklı kıtalarından milli takımların katılımıyla dünya şampiyonunu belirlemek amacıyla düzenleniyor. Futbolun küresel ölçekte en çok izlenen organizasyonu olan bu turnuva, final maçlarının milyarlarca kişi tarafından canlı şekilde takip edilmesine olanak sağlıyor. Bu arada kazanan ülke, sadece kupayı kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda futbol tarihinde büyük bir prestije sahip oluyor.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

İlk Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay’da gerçekleştirildi. Bu organizasyonu ev sahibi Uruguay kazanarak tarihe geçiyor. O günden bu yana, savaş yılları dışında her dört yılda bir düzenlenmeye devam ediyor.

Turnuvaya katılacak ülkeler, öncelikle eleme maçlarıyla belirleniyor. 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılması planlanıyor, daha önce bu sayı 32 olarak belirlenmişti. Grup aşamaları ve eleme turları sonunda finale kalan iki takım, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.

KUPA VE UNVAN

Kupayı kazanan ülke, dört yıl boyunca “Dünya Şampiyonu” unvanını taşıyan bir konumda oluyor. Turnuva sırasında öne çıkan futbolcular, kariyerlerinde zirveye ulaşma fırsatını yakalayıp tarihe geçiyor.

GÜNÜN PROGRAMI

Tüm maçlar saat 21:45’te başlayacak:

• Danimarka – İskoçya (Exxen )

• Faroe Adaları – Hırvatistan (Exxen )

• İsviçre – Kosova (Exxen )

• İtalya – Estonya (Exxen )

• İzlanda – Azerbaycan (CBC Sport, Exxen, S Sport Plus )

• Karadağ – Çekya (Exxen )

• Moldova – İsrail (Exxen )

• Slovenya – İsveç (Exxen )

• Ukrayna – Fransa (Exxen )

• Yunanistan – Belarus (Exxen )