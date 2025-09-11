5. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bu haftanın dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak isim Ozan Ergün oldu. Heyecan dolu süper lig maçları, 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günlerinde oynanacak ve hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşıldı.
5. HAFTANIN PROGRAMI
Haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemlerin dağılımı şöyle:
13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük