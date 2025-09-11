5. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bu haftanın dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak isim Ozan Ergün oldu. Heyecan dolu süper lig maçları, 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günlerinde oynanacak ve hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşıldı.

5. HAFTANIN PROGRAMI

Haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemlerin dağılımı şöyle:

13 Eylül Cumartesi

17.00 Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük