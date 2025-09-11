Haberler

5. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bu haftanın dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak isim Ozan Ergün oldu. Heyecan dolu süper lig maçları, 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günlerinde oynanacak ve hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşıldı.

5. HAFTANIN PROGRAMI

Haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemlerin dağılımı şöyle:

13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

ÖNEMLİ

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

