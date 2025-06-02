5 Haziran Okullar Yarım Gün Açık

5 HAZİRAN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Her dini bayram öncesinde olduğu gibi, 2025 Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran tarihinde “5 Haziran okullar tatil mi?” sorusu gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim ve genel uygulamalar doğrultusunda, bayram arifelerinde okullarda yarım gün eğitim veriliyor. Perşembe günü için özel bir düzenleme yapılması bekleniyor.

RESMİ TAKVİME GÖRE YARIM GÜN

2025 yılı Kurban Bayramı’nın arifesi olan 5 Haziran Perşembe günü, resmi takvime göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları ve devlet okulları bayram arifelerinde mesai saatini öğle saatine kadar sürdürüyor. Bu uygulama doğrultusunda, 5 Haziran’da okullarda sadece yarım gün ders yapılması öngörülüyor.

EĞİTİM UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önceki yıllarda uyguladığı takvime göre, dini bayramların arife günlerinde eğitim-öğretim genellikle saat 12.00’de sona eriyor. Bu uygulamanın 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ancak okulların son kararı il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklandıktan sonra kesinleşebilir.