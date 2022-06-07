5 ilde polis harekete geçti

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları belirlenen 3’ü görevde, 9’u ihraç edilmiş öğretmen ile 5’i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde, 9’u ihraç edilmiş öğretmen ile 5’i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.