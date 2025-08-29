5 İlde Sağanak Yağış, Kavurucu Sıcaklık

SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili oluyor. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon’un iç kesimlerinde “gök gürültülü sağanak” bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi illerde yüksek sıcaklıklar vatandaşlara zorluk yaşatabiliyor. İstanbul’da gün boyunca “az bulutlu ve açık” hava hakim olacak fakat gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında “mevzii sağanak yağış” öngörülüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın kuzey yönlerden “hafif”, zaman zaman “orta kuvvette” esmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabilir.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçen havanın, kuzey kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Çanakkale 32°C, Edirne 33°C, İstanbul 31°C (parçalı bulutlu kuzey kesimleri ile birlikte), Kırklareli 31°C olarak sıralanıyor.

EGE BÖLGESİ

Bu bölgenin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 31°C, Denizli 38°C, İzmir 32°C ve Muğla 33°C olarak ölçülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava hakimken, doğu kesimlerinin zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinde Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde “sağanak ve gök gürültülü sağanak” bekleniyor. Adana 34°C (öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı), Antalya 30°C (az bulutlu ve açık), Burdur 35°C (az bulutlu ve açık), Hatay 31°C (parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı) olarak kaydediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgede de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ankara 31°C, Eskişehir 32°C, Konya 31°C ve Nevşehir 29°C gibi sıcaklıklarla öne çıkıyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık olarak geçmesi beklenen Batı Karadeniz’de doğusunun yer yer parçalı bulutlu olması söz konusu. Bolu 31°C, Düzce 33°C, Sinop 31°C (parçalı ve az bulutlu), Zonguldak 26°C (az bulutlu ve açık) olarak ölçülüyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bu bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkimken, Trabzon’un iç kesimleriyle Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Amasya 34°C (parçalı bulutlu), Samsun 29°C (parçalı ve yer yer çok bulutlu), Tokat 37°C (parçalı bulutlu) ve Trabzon 26°C (parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı) olarak kaydediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Erzurum 34°C, Kars 32°C, Malatya 36°C, Van 31°C olarak ölçülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgede de az bulutlu ve açık bir hava durumu hâkim. Diyarbakır 38°C, Gaziantep 35°C, Mardin 34°C, Siirt 39°C olarak seyrediyor.