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“5 Kardeşin Yangında Hayatını Kaybetmesi”

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YANGINDA KAYBEDİLEN ÇOCUKLAR HAKKINDA YENİ BİLGİLER

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan trajik olayda, anneleri Melisa Akcan’ın (27) evdeki kapıyı ardında kilitleyerek yarım saat kadar dışarıda kaldığı sırada çıkan yangında, 1 ile 5 yaşlarındaki beş kardeş hayatını kaybetmişti. Melisa Akcan, evdeki hurdaların parasını almak için dışarı çıkmıştı.

ADLİ SÜREÇTE GELİŞMELER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Melisa Akcan adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu süreçte, olayın detayları ve Akcan ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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