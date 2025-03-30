5 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniği

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevrede büyük panik yarattı. Yangın, Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çatı katında başladı.

İHBARELAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çabalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar oluştu. Bu olayda dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor.