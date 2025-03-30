Haberler

5 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniği

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevrede büyük panik yarattı. Yangın, Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çatı katında başladı.

İHBARELAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çabalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar oluştu. Bu olayda dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise şu an araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Efeler’deki Gençlerin Kavgasında 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 gencin karıştığı kavgada 1 yaralı ve 1 gözaltı gerçekleşti. Olay Atatürk Kent Meydanı'nda yaşandı. Vatandaşlar durumu polise iletti.
Haberler

Kırıkkale’de Jandarma Ekiplerinden Sivil Trafik Denetimi

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nda düzenlenen trafik denetimlerinde, sivil jandarma personeli otobüsleri kontrol ederek sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemini aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.