5 Kişi Yaralandı, Kaza Oldu

KAZA SONUCUNDA YARALILAR MEVCUT

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ahmet A. yönetimindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Mezbahane kavşağında Mustafa S. tarafından kullanılan 34 BHL 74 plakalı minibüsle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olay sonrası yapılan ihbar üzerine, bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada, araç sürücüleri ile minibüste bulunan Huri E.Ş, Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine taşındı.