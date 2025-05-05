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5 Mayıs 2025 Depremi Hangi İllerdeydi?

VATANDAŞLARIN SORDUĞU SORULAR

Vatandaşların çoğu “5 Mayıs 2025 depremi hangi illerde hissedildi?” diye merak ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü gibi teknik detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini ifade ediyor.

SON DURUM VE GÜNCEL BİLGİLER

5 Mayıs 2025 itibarıyla AFAD verilerine göre büyük bir deprem meydana gelmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem haberleri ile vatandaşlara bilgi sunmaya devam ediyor. Bu kurum, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 depremi halka açık olarak paylaşıyor. Ayrıca, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı güncel deprem haberlerini sağlamaya devam ediyor.

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