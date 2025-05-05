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5 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı Bekleniyor

KABİNE TOPLANTISI İLE İLGİLİ SORULAR

Son yapılan Kabine Toplantısı 28 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle birçok kişi, “5 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kabine Toplantıları genellikle iki haftada bir, Pazartesi günleri düzenleniyor. Toplantının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor. İşte 5 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı için öne çıkan beklentiler ve olası gündem maddeleri.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

5 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından şu an için resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Ancak geçmiş tecrübeler göz önüne alındığında, Kabine Toplantıları genelde her iki haftada bir Pazartesi günleri saat 15.00 civarında başlıyor. Son toplantının 28 Nisan 2025 tarihinde olduğu düşünüldüğünde, bir sonraki Kabine Toplantısı’nın 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bu durumda, 5 Mayıs’ta bir toplantı yapılmayabilir. Ancak, gelişmelere bağlı olarak olağanüstü bir toplantı kararı alınması da mümkün.

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