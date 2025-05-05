5 Mayıs 2025’te Deprem Olmadı

DEPREM OLAYLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye’nin farklı yerlerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ederek kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu merak eden vatandaşlar için güncel deprem verileri ve detaylar paylaşılıyor.

İSTANBUL DAHİL HİSSEDİLEN DEPREM YOK

Bölgesel deprem araştırmaları yürüten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, sürekli olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendirme yapıyor. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren pek çok vatandaş, sosyal medya üzerinden “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan alınan bilgilere göre, 5 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’da hissettiğimiz bir deprem gerçekleşmedi. Yetkililer, son 24 saat içerisinde İstanbul merkezli herhangi bir sarsıntı kaydedilmediğini aktarıyor.

MARMARA DENİZİ AÇIKLARINDAKİ MİKRO DEPREMLER

Ancak Marmara Denizi açıklarında, 1.2 ile 2.2 büyüklüğünde birkaç küçük çaplı mikro deprem tespit edildi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların halk tarafından hissedilmesinin beklenmediğini ve bu durumun herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor. AFAD’ın resmi web sitesi üzerinden duyurulan son dakika depremleriyle ilgili olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, halkı düzenli olarak bilgilendiriyor.