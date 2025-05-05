5 Mayıs 2025’te LOTO sonuçları belli değil

5 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak olan Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden 5 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Herkes, Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaraların ve kazanılan ikramiyelerin detaylarını öğrenmek istiyor.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Bir kolon, üst bölümde 34 ve alt bölümde 14 numara içermektedir. Üst bölümden 5 ve alt bölümden 1 numara seçilerek işlem yapılır. İsterseniz tek kolon oynayabilir ya da birden fazla kolon ile şansınızı artırabilirsiniz. Tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. “Sen Seç” seçeneği ile veya kendi belirlediğiniz sayılar ile kolon oluşturabilirsiniz. Kuponunu kendi oluşturmak istemeyenler için, rastgele sistem seçeneğiyle 5+1 numara belirlenerek kupon oluşturmak mümkündür.

SİSTEM OYUNU İLE ŞANSINI ARTIR

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturmanıza olanak tanır. Üst bölümden 5(numara) ve alt bölümden 1(numara) ya da daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oynayabilir ve birden fazla kolon oluşturabilirsiniz. Üst bölümden maksimum 10 numara, alt bölümden ise 14 numara seçilebilir.

KAZANMA SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto, haftada 2 gün: Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilmektedir. Her çekilişte, 34 numaradan 5 ve 14 numaradan 1 numara çekilmektedir. Eğer oynadığınız kolon üzerindeki numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin edilirse ikramiye kazanabilirsiniz. 5+1 bilen, büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olur. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak dağıtılacaktır. 5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ve merakla beklenmeye devam ediyor.