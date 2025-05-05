5 Mayıs El Hijyeni Günü Etkinliği Yapıldı

EL HİJYENİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Trabzon’un Of ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik yapıldı. Of Devlet Hastanesi tarafından Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, el hijyeninin önemi vurgulandı ve bu konuda stantlar kuruldu. Etkinlikte, sağlık görevlileri öğrencilere, el hijyeninin nasıl sağlanacağına dair çeşitli bilgiler sundu.

MİKROPLARA KARŞI TEMİZLİK ÖNEMLİ

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, etkinlikte yaptığı konuşmada, mikroplara karşı el temizliğinin taşıdığı öneme dikkat çekti. “İnşallah bu minik yavrularımız hem eğlenip hem de güzel bilgiler öğrendiler. Tüm öğrencilerimize mikropsuz ve sağlıklı günler diliyorum.” şeklinde mesajını iletti. Etkinliğe ayrıca, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Barış Çağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da katılarak destek verdiler.