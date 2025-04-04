5 Nisan 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

5 NİSAN 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

5 Nisan 2025 Salı günü gerçekleşecek Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi’nin yapacağı çekilişte kazanan numaraların ne olacağı ve ikramiye miktarları büyük merak konusu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’da bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunuyor. Oyuncular, 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 numarayı işaretleyerek kuponlarını oluşturabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olan oyunda, isteyenler kendi seçtikleri sayıları kullanırken, “Rastgele” seçeneğiyle sistem tarafından belirlenen numaralarla da oynayabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu seçeneğiyle, birden fazla kombinasyon oluşturularak şans artırılabiliyor. Üst bölümden en fazla 10, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği sayesinde oyuncular birden fazla çekilişe tek kuponla katılabiliyor. İptal etmek isteyenler ise kolon altındaki ilgili kutucuğu işaretleyerek kuponlarını iptal edebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYE DETAYLARI

Sayısal Loto, haftada iki kez Salı günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara arasından 5 ana numara ve 14 numara arasından 1 ekstra numara belirleniyor. Oyuncular, 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin ederek ikramiye kazanabiliyor. Büyük ikramiyeyi ise 5+1 bilenler alıyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılıyor.

5 NİSAN 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Nisan 2025 Salı günü yapılacak Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi ve yetkili satış noktalarından öğrenilebilecek. Şans oyunları tutkunları, çekilişin ardından sonuçları canlı olarak takip edebilecek.