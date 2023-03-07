5 OHAL kararnamesi TBMM’de

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 5 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’de.

OHAL kapsamında kamu alımları, alacakları ve sosyal tesisleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde; genel hayata etkili afet bölgesindeki ihale ve sözleşmeler, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizler, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımı ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin tedbirler alındı.

OHAL bölgesindeki mahalli idareler, resmi belgeler ve diğer hususlara ilişkin kararnamede; fiili imkansızlık bulunması halinde il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri meclis toplantılarının 31 Mart 2023’e kadar ertelenmesi öngörüldü. OHAL bölgesinde bulunan veya deprem bölgesinde faaliyette bulunan derneklerin, 5253 sayılı ‘Dernekler Kanunu’na göre zorunlu oldukları beyanname verme süresi, OHAL süresince durduruldu. OHAL edilen illerde bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri ile pasaport ve sürücü belgelerinin yeniden düzenlenmesinde değerli kağıt bedeli ile harç alınmaması öngörüldü. Yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin değerlendirme ve karar alma süresinin 48 saatten 72 saate, geri gönderme merkezlerine götürülme süresinin 48 saatten 96 saate çıkarılması düzenlendi.