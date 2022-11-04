5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi.
İki bölgede 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
MSB açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.