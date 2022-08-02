5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek.” ifadeleri kullanıldı.