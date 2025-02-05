5 Şubat 2025 Döviz Kurları Ne Durumda?

DOLAR VE EURO KURLARI GÜNCELLENİYOR

Haftanın üçüncü günü olan 5 Şubat 2025’te, vatandaşlar dolar ve euro kurlarını dikkatli bir şekilde takip ediyor. Güncel veriler doğrultusunda dolar bugünkü değeri ne durumda? Euro kaç TL olarak işlem görüyor? Detaylar şimdi sizlerle.

DOLAR VE EURO KURLARINDAKİ SON DURUM

Dolar/TL kuru, alış fiyatı 35,9464 lira ve satış fiyatı 35,9517 lira olarak belirleniyor. Euro’nun TL karşısındaki değeri ise alış fiyatı 37,4310 lira, satış fiyatı ise 37,4401 lira şeklinde işlem görmekte. Ayrıca, dolar endeksi yüzde 0,1’lik bir düşüşle 107,9 seviyelerinde devam ediyor.

ABD’nin gümrük vergilerine dair son gelişmeler, piyasa fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’a ait belirsizlikler ile büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken resesyon risklerine karşı dikkatli durması, varlık fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Uzmanlar, yurt içinde önemli veri akışının bulunmadığını, ancak yurt dışında Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi, dış ticaret dengesi ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildiriyorlar.

TEKNİK ANALİZ GÖRÜNÜMÜ

Teknik bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin ise direnç noktası olarak öne çıktığı kaydediliyor. Bu göstergeler, yatırımcılar açısından önemli bir analiz aracı durumunda bulunuyor.