5 Şüpheli Tutuklandı, Olay Gelişti

Olayın Gelişimi

Didim ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte yaşanan bir tartışma sonrası tur otobüsü şoförü Kurtuluş Efecik’e (58) saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından, olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde Akbük Kavşağı’nda yaşandı. 38 YF 289 plakalı tur otobüsünün şoförü Kurtuluş Efecik ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, otobüsü dakikalarca takip etti.

Olayın Anı

Otobüs şoförü Kurtuluş Efecik, Polonyalı turistleri almak için bir otele yanaştı. Otobüsse turistlerin binmesi sonrası, ilerleyen otobüs, 3 otomobil tarafından durduruldu. Araçlardan inen kişiler, şoföre tehditler ve hakaretler savurmaya başladı. Bu sırada İ.H.K. (23), M.K. (30), M.K. (27), M.K. (31), M.T. (27) isimli şüpheliler, taşlarla otobüse saldırarak camları kırdı ve Efecik’i başından yaraladı.

Olay Sonrası Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, Kurtuluş Efecik ambulansla hastaneye kaldırıldı. Efecik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin tamamı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.